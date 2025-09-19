GRABADO el 19-09-2025

Delia Espinoza cuestiona comunicado de la PCM: "Están queriendo proteger a un partido político"

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES SE DEFINE EN CHILE: ALIANZA IGUALÓ 0-0 EN MATUTE POR LA SUDAMERICANA - 19/09/25.

Exitosa y Pio's Chicken premian tu sintonía con un delicioso pollo a la brasa.

José Luna Gálvez invoca al Ejecutivo a promulgar ley que autoriza el octavo retiro de AFP.

Selección Peruana: Manuel Barreto es designado como DT interino por la FPF.

Selección Peruana: Manuel Barreto es designado como DT interino por la FPF.

Paleontólogo Mario Urbina explica alcances del descubrimiento de los restos fósiles de ave.

Eduardo Arana rechazó que el Gobierno haya presionado a alguna institución del Estado.

Gobierno suscribe contrato para construcción del Hospital Regional Docente de Trujillo.

Alan García: Disponen devolver a herederos los dos teléfonos del expresidente.

Exitosa y 'Pio's Chicken' premian tu sintonía con delicioso pollo a la brasa.

Delia Espinoza critica al presidente de la JNJ: "A todas luces es un agresor, está sentenciado".

Delia Espinoza critica al presidente de la JNJ: "A todas luces es un agresor, está sentenciado".

¿Cómo alinear nuestros dientes con métodos modernos?.

Delia Espinoza cuestiona comunicado de la PCM: "Están queriendo proteger a un partido político".

Delia Espinoza cuestiona comunicado de la PCM: "Están queriendo proteger a un partido político".

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.