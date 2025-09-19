GRABADO el 19-09-2025

Delia Espinoza cuestiona comunicado de la PCM: "Están queriendo proteger a un partido político"

EXITOSA DEPORTES SE DEFINE EN CHILE: ALIANZA IGUALÓ 0-0 EN MATUTE POR LA SUDAMERICANA - 19/09/25.

José Luna Gálvez invoca al Ejecutivo a promulgar ley que autoriza el octavo retiro de AFP.

Selección Peruana: Manuel Barreto es designado como DT interino por la FPF.

Paleontólogo Mario Urbina explica alcances del descubrimiento de los restos fósiles de ave.

Eduardo Arana rechazó que el Gobierno haya presionado a alguna institución del Estado.

Gobierno suscribe contrato para construcción del Hospital Regional Docente de Trujillo.

Alan García: Disponen devolver a herederos los dos teléfonos del expresidente.

Delia Espinoza critica al presidente de la JNJ: "A todas luces es un agresor, está sentenciado".

¿Cómo alinear nuestros dientes con métodos modernos?.

Delia Espinoza cuestiona comunicado de la PCM: "Están queriendo proteger a un partido político".

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

