Sicariato y extorsión en el Callao: Así fue la captura de 'Eladio', cabecilla criminal de 18 años
Johnny Abanto Solís, alias Eladio, apenas había pasado los 18 años, pero ya estaba totalmente dentro del crimen. Desde los 15 había empezado a delinquir en la banda Juan Pablo II, estaba siendo investigado en 5 crímenes (entre ellos asesinatos) y era el cabecilla de la banda 'Los Cangris del Callao'.
Únete a nuestra membresía: https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo hoy, las 24 horas, vía streaming. Encuentra en aquí lo más importante con noticieros, reportajes, entrevistas, notas periodísticas, informes, denuncias, documentales y todo contenido verificado: política, economía, actualidad, internacionales y más. Conecta con contenido relevante para peruanos y latinos en EE. UU., España, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Italia, Japón, Canadá y todo lugar del mundo donde haya alguien que hable español.
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Web: https://www.latinanoticias.pe
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA, CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, INFORMACIÓN EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, ÚLTIMO MINUTO, REPORTE SEMANA, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, VÍA STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCAST EN ESPAÑOL, NOTICIERO EN ESPAÑOL, HISPANOS, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Cae con armas y municiones en su casa: Policía captura a recaudador de extorsiones en Huaycán.
Expresidenta Jeanine Áñez salió en libertad tras estar cuatro años en prisión.
Capturan a extorsionadores de 'Los Chuckys de Gambetta': Cámaras fueron clave para ubicarlos.
Presidenta de México es declarada persona non grata por Congreso del Perú.
LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.
Vecinos de Los Olivos preocupados por ola de robos: Menor asalta violentamente a madre e hija.
CONGRESO EN VIVO: DECLARAN 'PERSONA NON GRATA' A PRESIDENTA DE MÉXICO.
¿Cuando conoció a Wanda del Valle? Fiscal desmiente a madre del Maldito Cris en audiencia judicial.
Crihss Vanger sería el primer tiktoker peruano denunciado por la SBS.
Así está Congreso a pocos meses de elecciones: Curules vacías y congresistas descansando en debates.
Adolescente asalta a madre con cuchillo frente a su hija en Los Olivos.
Así roban tu casa en minutos y cómo evitarlo.
Sicariato y extorsión en el Callao: Así fue la captura de 'Eladio', cabecilla criminal de 18 años.
Capturan al 'Loco Frank' en casa con lujos: Esto respondió sobre presuntos nexos con extorsiones.
LATINA NOTICIAS MATINAL - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.