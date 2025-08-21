Transporte público opera con normalidad pese al paro, pero ciudadanos piden más seguridad
Pese al paro convocado por un sector de transportistas, en Lima y Callao las unidades de transporte continúan circulando con normalidad y las rutas se mantienen operativas. No obstante, usuarios y vecinos demandan mayor apoyo del Gobierno para garantizar la seguridad de los conductores.
Transporte público opera con normalidad pese al paro, pero ciudadanos piden más seguridad.
