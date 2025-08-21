GRABADO el 21-08-2025

Exitosa y 'El Capitan' premian tu sintonía con un rico almuerzo

Exitosa, en alianza con 'El Capitan', te premia por tu fidelidad con un rico almuerzo a los 20 primeros. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar un rico arroz con pollo en José Olaya 278, en el distrito de Chorrillos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Comida Conductores

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA - 21/08/25.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA - 21/08/25.

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: "Todavía es temprano para hablar".

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz.

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz.

Vive el Festival Rock en La Muralla el próximo 30 de agosto: Daniel F y No Recomendable presentes.

El Capitán y Exitosa premian tu sintonía con un rico almuerzo en Chorrillos.

Canciller Schialer llama en la OCTA a fortalecer la gobernanza sustentable de la Amazonía.

Exija boleta y contribuya al país en ser cada vez más formales.

Exija boleta y contribuya al país en ser cada vez más formales.

Arequipa: Consejero cuestiona endeudamiento y elección de empresa para culminar hospitales.

¿Cómo manejar episodios de ira e impulsividad?.

Exitosa y 'El Capitan' premian tu sintonía con un rico almuerzo.

Egresadas de la UNALM crean 'La Aromática': La gaseosa saludable elaborada con hierbas del Perú.

Tumbes: Precio del limón se dispara por falta de producción y costo de flete de otras regiones.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.