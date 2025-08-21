GRABADO el 21-08-2025

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: "Todavía es temprano para hablar"

Leo Mora, periodista chileno de Radio Futuro, conversó con Exitosa Deportes sobre los violentos acontecimientos que se suscitaron en el Estadio Libertadores de América, lo que derivó a la cancelación del partido entre Independiente y U de Chile. "Todavía es muy temprano para hablar de responsabilidades", comentó respecto a la posibilidad de que ambos equipos sean descalificados.



Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: "Todavía es temprano para hablar".

