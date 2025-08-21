GRABADO el 21-08-2025

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz

El panel de Exitosa Deportes analizó las sanciones que Conmebol establecería contra Independiente y U de Chile tras los violentos incidentes registrados en el Estadio Libertadores de América. Para Óscar Paz, ambos equipos deberían ser retirados de la Copa Sudamericana. "Esta es la oportunidad para que la Conmebol deje un precedente ante este tipo de situaciones", comentó.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA - 21/08/25.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA - 21/08/25.

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: "Todavía es temprano para hablar".

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz.

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz.

Vive el Festival Rock en La Muralla el próximo 30 de agosto: Daniel F y No Recomendable presentes.

El Capitán y Exitosa premian tu sintonía con un rico almuerzo en Chorrillos.

Canciller Schialer llama en la OCTA a fortalecer la gobernanza sustentable de la Amazonía.

Exija boleta y contribuya al país en ser cada vez más formales.

Exija boleta y contribuya al país en ser cada vez más formales.

Arequipa: Consejero cuestiona endeudamiento y elección de empresa para culminar hospitales.

¿Cómo manejar episodios de ira e impulsividad?.

Exitosa y 'El Capitan' premian tu sintonía con un rico almuerzo.

Egresadas de la UNALM crean 'La Aromática': La gaseosa saludable elaborada con hierbas del Perú.

Tumbes: Precio del limón se dispara por falta de producción y costo de flete de otras regiones.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA - 21/08/25

video

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA - 21/08/25

video

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: "Todavía es temprano para hablar"

video

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz

video

Independiente y U de Chile podrían ser descalificados: ¡Ambos tienen que salir!, comenta Óscar Paz

video

Vive el Festival Rock en La Muralla el próximo 30 de agosto: Daniel F y No Recomendable presentes

video

El Capitán y Exitosa premian tu sintonía con un rico almuerzo en Chorrillos

video

Canciller Schialer llama en la OCTA a fortalecer la gobernanza sustentable de la Amazonía

video

Exija boleta y contribuya al país en ser cada vez más formales

video

Exija boleta y contribuya al país en ser cada vez más formales

video

Arequipa: Consejero cuestiona endeudamiento y elección de empresa para culminar hospitales

video

¿Cómo manejar episodios de ira e impulsividad?

video

Exitosa y 'El Capitan' premian tu sintonía con un rico almuerzo

video

Egresadas de la UNALM crean 'La Aromática': La gaseosa saludable elaborada con hierbas del Perú

video

Tumbes: Precio del limón se dispara por falta de producción y costo de flete de otras regiones

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo