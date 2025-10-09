GRABADO el 09-10-2025

Viuda de Paul Flores "El Ruso" condena atentado contra Agua Marina ROTATIVARPP ENTREVISTA

En el marco del ataque ocurrido durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, vocalista de Armonía 10 asesinado en marzo, condenó el hecho y compartió su desgarradora historia y su lucha por justicia frente a la violencia que afecta al sector de las agrupaciones de cumbia. "Ahora vivir es un lujo", expresó con profundo dolor al recordar a su esposo y la difícil situación que le tocó atravesar tras su asesinato.



