Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, lleva seis días prófugo de la justicia tras ser acusado de liderar la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. Su huida ha generado un intenso debate político y nuevas críticas hacia la mandataria y su entorno. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que Boluarte, como cualquier ciudadano, tiene derecho a apelar las decisiones judiciales y permanecer libre mientras no se resuelva su situación.



Las declaraciones de Salhuana fueron fuertemente cuestionadas por diversos parlamentarios. Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú, expresó su desacuerdo y señaló que el gobierno de Dina Boluarte funciona en coalición con el Congreso. Por su parte, Flavio Cruz, de Perú Libre, acusó a la presidenta de incoherencia, recordando cómo en su momento criticó a Vladimir Cerrón, líder de su partido, también prófugo de la justicia al solicitar consistencia en los mensajes de la mandataria.



Salhuana también aprovechó la polémica para criticar el uso abusivo de las prisiones preventivas en el país. Según el titular del Parlamento, esta medida debe ser excepcional y no una práctica común en los procesos judiciales. Sin embargo, estas palabras no han calmado el debate público ni político, especialmente considerando que Nicanor Boluarte es la segunda persona cercana a Dina Boluarte en estar prófuga, tras Juan Silva, exministro del gobierno de Pedro Castillo.



PIDEN EXPLICACIONES A LA PRESIDENTA



La fuga de Nicanor Boluarte no solo pone en cuestión el manejo de la justicia en casos relacionados a la corrupción, sino también la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, los opositores exigen explicaciones claras a la presidenta Dina Boluarte, y las tensiones políticas continúan escalando en un clima ya marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

