GRABADO el 20-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram / exitosape

Twitter / exitosape

Facebook / exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



Exitosa exitosanoticias nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25.

Presidente de Anitra: "Es lamentable que empresas hayan decidido no parar".

Perú debe cancelar reunión con Colombia si continúan desconociendo soberanía, señala excanciller.

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas".

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas".

Gobierno prorroga emergencia en Trujillo y crea comisión para revisar Provías.

Gobierno enviará al Congreso aportes recogidos en mesa técnica sobre formalización minera.

Capturan a dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Alto Trujillo en La Libertad.

Congreso usará slogan "más cerca del Perú" para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores.

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores.

"No podemos exigir a todos que paren", indicó Miguel Ángel Palomino, presidente de la CNTC.

Transporte público opera con normalidad pese al paro, pero ciudadanos piden más seguridad.

Paro de Transportistas: Pasajeros denuncian alza de pasajes en Ventanilla.

MTC: "No solo están preocupados por la falta de seguridad, también por la escasez de conductores".

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.