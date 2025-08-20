GRABADO el 20-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Instagram / exitosape
Twitter / exitosape
Facebook / exitosanoticias
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

Exitosa exitosanoticias nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25.

Presidente de Anitra: "Es lamentable que empresas hayan decidido no parar".

Perú debe cancelar reunión con Colombia si continúan desconociendo soberanía, señala excanciller.

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas".

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas".

Gobierno prorroga emergencia en Trujillo y crea comisión para revisar Provías.

Gobierno enviará al Congreso aportes recogidos en mesa técnica sobre formalización minera.

Capturan a dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Alto Trujillo en La Libertad.

Congreso usará slogan "más cerca del Perú" para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores.

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores.

"No podemos exigir a todos que paren", indicó Miguel Ángel Palomino, presidente de la CNTC.

Transporte público opera con normalidad pese al paro, pero ciudadanos piden más seguridad.

Paro de Transportistas: Pasajeros denuncian alza de pasajes en Ventanilla.

MTC: "No solo están preocupados por la falta de seguridad, también por la escasez de conductores".

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25

video

Presidente de Anitra: "Es lamentable que empresas hayan decidido no parar"

video

Perú debe cancelar reunión con Colombia si continúan desconociendo soberanía, señala excanciller

video

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas"

video

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas"

video

Gobierno prorroga emergencia en Trujillo y crea comisión para revisar Provías

video

Gobierno enviará al Congreso aportes recogidos en mesa técnica sobre formalización minera

video

Capturan a dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Alto Trujillo en La Libertad

video

Congreso usará slogan "más cerca del Perú" para el periodo anual de sesiones 2025-2026

video

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores

video

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores

video

"No podemos exigir a todos que paren", indicó Miguel Ángel Palomino, presidente de la CNTC

video

Transporte público opera con normalidad pese al paro, pero ciudadanos piden más seguridad

video

Paro de Transportistas: Pasajeros denuncian alza de pasajes en Ventanilla

video

MTC: "No solo están preocupados por la falta de seguridad, también por la escasez de conductores"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo