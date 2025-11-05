GRABADO el 05-11-2025

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje de Villa y Punta Negra

El Poder Judicial ordenó a Rutas de Lima suspender nuevamente el cobro de peaje en las garitas de Villa y Punta Negra, luego de que la concesionaria reactivara el cobro tras apelar una sentencia que había dejado sin efecto dicha tarifa.

¡Suscríbete para más contenido exclusivo!

Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias

¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias

TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.

NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, MIGUEL GRAU SEMINARIO, COMBATE ANGAMOS, COMBATE DE ANGAMOS

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 5 de noviembre del 2025.

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje de Villa y Punta Negra.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 5 de noviembre del 2025.

Presidente Jerí participa en ceremonia por el primer año de liberación del Damero B de Gamarra.

Gatos y secretos ocultos: mensajes telepáticos que solo ellos pueden transmitir.

Los secretos de los gatos en el antiguo Egipto: misterio, magia y poder entre los faraones.

Capi Aventuras: el héroe que protege y educa a los niños de Cerro Azul.

Nueve congresistas con denuncias intentarán ingresar al nuevo Parlamento: estos son.

Embajada de México en Perú mantiene suspendidos sus servicios consulares.

Con tijeras y disciplina: jóvenes barberos de Maranguita cambiaron su destino.

Betssy Chávez: congresistas descartan que sea una perseguida política.

Gobierno entrega equipamiento a la PNP para fortalecer su labor en la lucha contra el crimen.

Policía de Carreteras: drogas incautadas y tráileres robados recuperados en tiempo récord.

Betssy Chávez: abogado de la expremier renunció en pleno juicio oral.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 5 de noviembre del 2025.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 5 de noviembre del 2025

video

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje de Villa y Punta Negra

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 5 de noviembre del 2025

video

Presidente Jerí participa en ceremonia por el primer año de liberación del Damero B de Gamarra

video

Gatos y secretos ocultos: mensajes telepáticos que solo ellos pueden transmitir

video

Los secretos de los gatos en el antiguo Egipto: misterio, magia y poder entre los faraones

video

Capi Aventuras: el héroe que protege y educa a los niños de Cerro Azul

video

Nueve congresistas con denuncias intentarán ingresar al nuevo Parlamento: estos son

video

Embajada de México en Perú mantiene suspendidos sus servicios consulares

video

Con tijeras y disciplina: jóvenes barberos de Maranguita cambiaron su destino

video

Betssy Chávez: congresistas descartan que sea una perseguida política

video

Gobierno entrega equipamiento a la PNP para fortalecer su labor en la lucha contra el crimen

video

Policía de Carreteras: drogas incautadas y tráileres robados recuperados en tiempo récord

video

Betssy Chávez: abogado de la expremier renunció en pleno juicio oral

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 5 de noviembre del 2025

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

22º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo