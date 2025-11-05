Presidente Jerí participa en ceremonia por el primer año de liberación del Damero B de Gamarra
El presidente de la república, José Enrique Jerí Oré, participó en la ceremonia de conmemoración por el primer año de liberación del Damero B del emporio comercial de Gamarra.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, así como del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.
El jefe de Estado visitó el módulo de vigilancia, lugar desde donde se controla y monitorea la seguridad en Gamarra.
