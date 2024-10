Una familia en Comas vive momentos de terror tras recibir nuevas amenazas de extorsionadores, quienes dejaron una corona fúnebre y balas en el frontis de su vivienda. Los delincuentes exigen 20 mil soles como cuota inicial para cesar las intimidaciones contra la familia de un exdirigente transportista.



El acto intimidante fue registrado en un video enviado por los extorsionadores, quienes han estado amenazando a la víctima desde mayo de este año, cuando dejó de ser dirigente de la empresa de transporte en la que ha trabajado durante 40 años. La esposa del afectado señaló que las amenazas incluyen fotos de su familia, incluso de sus nietos.



“Comenzaron a amenazar a mi esposo mandándole fotos de toda la familia, diciéndole que si no da el dinero que piden, irán contra nuestros nietos”, afirmó la víctima, angustiada por la seguridad de su familia.



LLAMADO A LAS AUTORIDADES



La familia asegura no tener los recursos para pagar la exorbitante suma que exigen los extorsionadores. “Somos trabajadores, no tenemos ese dinero. Mi esposo es transportista y somos una familia común y corriente que lucha por salir adelante”, enfatizó la mujer, pidiendo a las autoridades que tomen acciones inmediatas para protegerlos de esta situación.





