GRABADO el 07-08-2025

¡Imperdible! Royal Circus estará en Lima hasta el 31 de agosto con un espectáculo vibrante

El Royal Circus llegó este 2025 al Perú con una propuesta totalmente nueva, majestuosa y vibrante: "UNITED", un espectáculo que celebra la unión, la diversidad y el arte circense elevado a su máxima expresión. El show estará hasta el 31 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú RoyalCircus JockeyClub Circo

Desde Exitosa Noticias

'Castor' canta EN VIVO la polca de la 'U' por su aniversario: "Me ha dado muchas alegrías".

EXITOSA DEPORTES UNIVERSITARIO CELEBRA SUS 101 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL - 7/08/25.

EXITOSA DEPORTES UNIVERSITARIO CELEBRA SUS 101 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL - 7/08/25.

Gobierno de Colombia recibió invitación de Perú para reactivar COMPERIF en Lima, anuncia Petro.

Fiorella Kollmann presenta "El viaje de Belula" una obra sobre amor, duelos y la muerte.

Petro advierte al Perú: Si el diálogo no funciona, iremos a instancias internacionales.

Exitosa y La Patrona entregan un delicioso 'mostrito' a los fieles oyentes.

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa".

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa".

Petro agudiza disputa por la isla Santa Rosa: "No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó".

Petro agudiza disputa por la isla Santa Rosa: "No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó".

Cercado de Lima: Presentan al nuevo superintendente de Sutran y anuncian plan de fiscalización.

Gustavo Petro participa en ceremonia de aniversario por la Batalla de Boyacá.

¡Imperdible! Royal Circus estará en Lima hasta el 31 de agosto con un espectáculo vibrante.

SJL: Exitosa y 'La Patrona' entregan un rico monstruito a los fieles oyentes de los 95.5 FM.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

'Castor' canta EN VIVO la polca de la 'U' por su aniversario: "Me ha dado muchas alegrías"

video

EXITOSA DEPORTES UNIVERSITARIO CELEBRA SUS 101 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL - 7/08/25

video

EXITOSA DEPORTES UNIVERSITARIO CELEBRA SUS 101 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL - 7/08/25

video

Gobierno de Colombia recibió invitación de Perú para reactivar COMPERIF en Lima, anuncia Petro

video

Fiorella Kollmann presenta "El viaje de Belula" una obra sobre amor, duelos y la muerte

video

Petro advierte al Perú: Si el diálogo no funciona, iremos a instancias internacionales

video

Exitosa y La Patrona entregan un delicioso 'mostrito' a los fieles oyentes

video

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa"

video

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa"

video

Petro agudiza disputa por la isla Santa Rosa: "No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó"

video

Petro agudiza disputa por la isla Santa Rosa: "No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó"

video

Cercado de Lima: Presentan al nuevo superintendente de Sutran y anuncian plan de fiscalización

video

Gustavo Petro participa en ceremonia de aniversario por la Batalla de Boyacá

video

¡Imperdible! Royal Circus estará en Lima hasta el 31 de agosto con un espectáculo vibrante

video

SJL: Exitosa y 'La Patrona' entregan un rico monstruito a los fieles oyentes de los 95.5 FM

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo