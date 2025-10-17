GRABADO el 17-10-2025

Cómo influye el sueño en la salud mental ElConsultorioDelDrPérezAlbela

Cómo influye el sueño en la salud mental El Dr. Pérez Albela explicará cómo descansar bien ayuda a prevenir trastornos emocionales y psicológicos a largo plazo. Alista tus preguntas.

Desde Diario Ojo

Cómo influye el sueño en la salud mental ElConsultorioDelDrPérezAlbela.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del lunes 13 al 20 de octubre AMATISTA.

Sueño y humor: grandes aliados del sistema inmunitarioElConsultorioDelDrPérezAlbela.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 06 al 12 de octubre AMATISTA.

Dr. Albela aclara tus dudas más comunes ElConsultorioDelDrPérezAlbela.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 29 de septiembre al 05 de octubre AMATISTA.

Cómo cuidar tu vesícula y evitar los cálculos biliares ElConsultorioDelDrPérezAlbela.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 22 al 28 de septiembre AMATISTA.

¿Te falta energía? Descubre cómo activarte naturalmente ElConsultorioDelDr.PérezAlbela.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 15 al 21 de septiembre AMATISTA.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 08 al 14 de septiembre AMATISTA.

Leyes que cuidan tu salud y bienestar. .

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 01 al 07 de septiembre AMATISTA.

Consejos para la salud íntima femenina ElConsultorioDelDrPérezAlbela.

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 25 al 31 de agosto AMATISTA.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Ojo

video

Cómo influye el sueño en la salud mental ElConsultorioDelDrPérezAlbela

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del lunes 13 al 20 de octubre AMATISTA

video

Sueño y humor: grandes aliados del sistema inmunitarioElConsultorioDelDrPérezAlbela

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 06 al 12 de octubre AMATISTA

video

Dr. Albela aclara tus dudas más comunes ElConsultorioDelDrPérezAlbela

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 29 de septiembre al 05 de octubre AMATISTA

video

Cómo cuidar tu vesícula y evitar los cálculos biliares ElConsultorioDelDrPérezAlbela

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 22 al 28 de septiembre AMATISTA

video

¿Te falta energía? Descubre cómo activarte naturalmente ElConsultorioDelDr.PérezAlbela

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 15 al 21 de septiembre AMATISTA

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 08 al 14 de septiembre AMATISTA

video

Leyes que cuidan tu salud y bienestar.

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 01 al 07 de septiembre AMATISTA

video

Consejos para la salud íntima femenina ElConsultorioDelDrPérezAlbela

video

HORÓSCOPO del AMOR: semana del 25 al 31 de agosto AMATISTA

Todos los videos desde Diario Ojo en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 17 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo