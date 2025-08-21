GRABADO el 22-08-2025

India: Tribunal Supremo no ordenará encerrar a perros callejeros de Nueva Delhi RPPMUNDO

El Tribunal Supremo de la India modificó su polémica orden emitida el pasado 11 de agosto para encerrar a los perros callejeros de Nueva Delhi y permitirá que estos deambulen por las calles de la capital india tras ser desparasitados y vacunados, salvo los que tengan rabia.



