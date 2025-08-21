GRABADO el 22-08-2025

India: Tribunal Supremo no ordenará encerrar a perros callejeros de Nueva Delhi RPPMUNDO

El Tribunal Supremo de la India modificó su polémica orden emitida el pasado 11 de agosto para encerrar a los perros callejeros de Nueva Delhi y permitirá que estos deambulen por las calles de la capital india tras ser desparasitados y vacunados, salvo los que tengan rabia.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025

