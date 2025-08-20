GRABADO el 20-08-2025

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 20/08/25 LASCOSASRPP

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 20/08/25 LASCOSASRPP



Entrevista a Mario Vizcarra, hermano del expresidente de la República, Martín Vizcarra, contra quien el Poder Judicial dictó prisión preventiva el miércoles último.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

envivoU. CATÓLICA VS. ALIANZA LIMA: BLANQUIAZULES VAN POR EL PASE A CUARTOS DE LA SUDAMERICANA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 20/08/2025 FCCRPP.

Meteoro cruzó el cielo del oeste de Japón.

SMP: Escolar se desmaya tras sufrir robo al subir a bus de transporte público RPPDESPACHO.

Alianza Lima y Cienciano se JUEGAN el pase a CUARTOS de la Sudamericana FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 20/08/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 20/08/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 20/08/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 20/08/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 20/08/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 20/08/25 ECONOMIAXTODOS.

¿Clasificación asegurada?: Los detalles finales de Alianza vs. U. Católica SEGMENTO TocoYMeVoy.

U. Católica vs Alianza Lima: ¿Cómo se para Alianza en Ecuador? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 20/08/2025 ROTATIVARPP.

Mesa técnica del MTC busca SOLUCIONES frente al transporte informal ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.