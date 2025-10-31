GRABADO el 31-10-2025

Peperas dopan a dos hombres y roban sus pertenencias en Cercado de Lima

Una noche de diversión terminó de una mala forma para dos jóvenes que habían llegado a una discoteca al Centro de Lima. En el establecimiento, conocieron a dos chicas, con quienes bailaron en el local, sin embargo, serían pepeados por las féminas.



Al tener inmovilizados a sus víctimas en la vivienda de uno de ellos, ubicada en Surco, las mujeres en el interior del predio se llevaron todos los objetos de valor que encontraron a su paso, donde las cámaras de seguridad de la zona las captaron con la ropa de los hombres.



IDENTIDADES DE LAS PEPERAS



En conversación con Buenos Días Perú, una de los familiares de los jóvenes reveló la identidad de las mujeres, quienes tendrían como modo operandis captar a personas en centros de diversión de la capital, para después robarles.



El dosaje que se les hizo arrojaron que tomaron clonazepam y otra sustancia más. Las chicas se llaman: Alexandra del Pilar Flores Sandoval y Saraí Nicole Contreras Aliaga () En un informe compartido por un medio, las víctimas identificaron a las chicas como peperas, comentó.



De acuerdo a lo mencionado por el pariente de una de las víctimas, contó que, de acuerdo a la geolocalización de uno de los celulares robados, el teléfono se encontraría en la zona de Manzanilla en el Centro de Lima.

