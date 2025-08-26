HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/08/25
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Instagram / exitosape
Twitter / exitosape
Facebook / exitosanoticias
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
Exitosa exitosadeportes gonzalonuñez oscarpaz jeanrodríguez
Desde Exitosa Noticias
Breña: Adulto mayor se gana la vida hace más de 40 años vendiendo golosinas y raspadillas.
Familiares buscan a ingenieros en el río Vilcanota y solicitan apoyo para sepultura.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/08/25.
Dina Boluarte participa en la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Pasco: Al menos siete personas fallecieron tras caída de automóvil a una pendiente.
Amas de casa indignadas con Dina Boluarte por asegurar que peruanos tienen mayor poder adquisitivo.
Alicorp realiza descarte de anemia en niños y madres gestantes integrantes de ollas comunes.
Ica: Sujetos detonan artefacto explosivo en local camino a Huacachina.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/08/25.
Amas de casa indignadas con Dina Boluarte por asegurar que peruanos tienen mayor poder adquisitivo.
VMT: Precio del bonito y jurel se elevan a S/10 y S/5 soles por oleajes anómalos.
Jorge González Izquierdo: 'Tomará tiempo para que la gente sienta el crecimiento económico'.
"La pequeña minería debe integrarse a la formalidad y debe traer beneficios a los territorios".
Guido Pennano: ¿El crecimiento económico es por gestión del Gobierno?.
Guido Pennano: ¿El crecimiento económico es por gestión del Gobierno?.
Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.