GRABADO el 25-08-2025

HINCHAS CREMAS INCONFORMES CON EL RESULTADO 0-0 ANTE ALIANZA LIMA Líbero

RIVER PLATE VS LANÚS EN VIVO LIGA PROFESIONAL- FECHA 6 Líbero.

ALEX VALERA Y EDISON FLORES DESCONVOCADOS POR LESIÓN Líbero.

Hernán Barcos disparó contra Alex Valera: "Mu3rt0 le dijiste NO a tu país" Líbero.

MIGUEL TRAUCO NO DUDÓ EN RESPONDER A LOS HINCHAS DE UNIVERSITARIO QUE LO LLAMARON TRAIDOR Líbero.

Carlos Zambrano POLÉMICO tras el empate entre Universitario y Alianza Lima: "Ni con 9 nos dominaron".

ÁLVARO BARCO HABLÓ ACERCA DEL VAR Y EL POLÉMICO GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO Líbero.

HINCHAS CREMAS INCONFORMES CON EL RESULTADO 0-0 ANTE ALIANZA LIMA Líbero.

Jugadores de UNIVERSITARIO lamentan no haber podido vencer en casa a ALIANZA Líbero.

HERNÁN BARCOS HABLÓ ACERCA DEL TENSO MOMENTO QUE TUVO CON ALEX VALERA Líbero.

Hinchas de UniversitarioDeDeportes se pronuncian tras el empate ante AlianzaLima en el Monumental.

ALEX VALERA HABLÓ DE LO QUE FUE LA TENSA DISCUSIÓN CON HERNÁN BARCOS Líbero.

JAIRO VÉLEZ NO DUDÓ EN HABLAR ACERCA DE LOS ÁRBITROS LUEGO DEL 0-0 ANTE ALIANZALIMA Líbero.

Conmebol abre expediente disciplinario a AlianzaLima tras victoria ante UCatolica Líbero.

Marcos Olmedo, jugador de MushucRuna, falleció en un accidente de tránsito Líbero.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA FECHA 7 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

