GRABADO el 24-08-2025

Marcos Olmedo, jugador de MushucRuna, falleció en un accidente de tránsito Líbero

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Carlos Zambrano POLÉMICO tras el empate entre Universitario y Alianza Lima: "Ni con 9 nos dominaron".

ÁLVARO BARCO HABLÓ ACERCA DEL VAR Y EL POLÉMICO GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO Líbero.

HINCHAS CREMAS INCONFORMES CON EL RESULTADO 0-0 ANTE ALIANZA LIMA Líbero.

Jugadores de UNIVERSITARIO lamentan no haber podido vencer en casa a ALIANZA Líbero.

HERNÁN BARCOS HABLÓ ACERCA DEL TENSO MOMENTO QUE TUVO CON ALEX VALERA Líbero.

Hinchas de UniversitarioDeDeportes se pronuncian tras el empate ante AlianzaLima en el Monumental.

ALEX VALERA HABLÓ DE LO QUE FUE LA TENSA DISCUSIÓN CON HERNÁN BARCOS Líbero.

JAIRO VÉLEZ NO DUDÓ EN HABLAR ACERCA DE LOS ÁRBITROS LUEGO DEL 0-0 ANTE ALIANZALIMA Líbero.

Conmebol abre expediente disciplinario a AlianzaLima tras victoria ante UCatolica Líbero.

Marcos Olmedo, jugador de MushucRuna, falleció en un accidente de tránsito Líbero.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA FECHA 7 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

PEDRO AQUINO HACE SU DEBUT CON ALIANZA LIMA EN EL CLÁSICO ANTE UNIVERSITARIO DE DEPORTES Líbero.

UNIVERSITARIO YA ESTÁ EN EL ESTADIO MONUMENTAL PARA ENFRENTAR A ALIANZA LIMA Líbero.

¡PICANTE! André Carrillo responde con todo a Ricardo Gareca tras llamarlo "mentiroso" Líbero.

¡MERECIDO! FPF alista HOMENAJE para PAOLO GUERRERO Líbero.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Carlos Zambrano POLÉMICO tras el empate entre Universitario y Alianza Lima: "Ni con 9 nos dominaron"

video

ÁLVARO BARCO HABLÓ ACERCA DEL VAR Y EL POLÉMICO GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO Líbero

video

HINCHAS CREMAS INCONFORMES CON EL RESULTADO 0-0 ANTE ALIANZA LIMA Líbero

video

Jugadores de UNIVERSITARIO lamentan no haber podido vencer en casa a ALIANZA Líbero

video

HERNÁN BARCOS HABLÓ ACERCA DEL TENSO MOMENTO QUE TUVO CON ALEX VALERA Líbero

video

Hinchas de UniversitarioDeDeportes se pronuncian tras el empate ante AlianzaLima en el Monumental

video

ALEX VALERA HABLÓ DE LO QUE FUE LA TENSA DISCUSIÓN CON HERNÁN BARCOS Líbero

video

JAIRO VÉLEZ NO DUDÓ EN HABLAR ACERCA DE LOS ÁRBITROS LUEGO DEL 0-0 ANTE ALIANZALIMA Líbero

video

Conmebol abre expediente disciplinario a AlianzaLima tras victoria ante UCatolica Líbero

video

Marcos Olmedo, jugador de MushucRuna, falleció en un accidente de tránsito Líbero

video

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA FECHA 7 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

PEDRO AQUINO HACE SU DEBUT CON ALIANZA LIMA EN EL CLÁSICO ANTE UNIVERSITARIO DE DEPORTES Líbero

video

UNIVERSITARIO YA ESTÁ EN EL ESTADIO MONUMENTAL PARA ENFRENTAR A ALIANZA LIMA Líbero

video

¡PICANTE! André Carrillo responde con todo a Ricardo Gareca tras llamarlo "mentiroso" Líbero

video

¡MERECIDO! FPF alista HOMENAJE para PAOLO GUERRERO Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo