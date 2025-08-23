GRABADO el 23-08-2025

Susel Paredes rechaza designación de Santiváñez como ministro de Justicia

Desde Exitosa Noticias

Clausuran escaleras eléctricas de Real Plaza tras incidente con menor durante el Día del Niño.

Aeropuerto de Cusco se paralizó por falsa alarma de bomba.

Piura: Familiares de pacientes del hospital Santa Rosa denuncian maltratos y pésima atención.

Piura: Vecinos de A.H. Armando Villanueva piden limpieza de dren.

Arequipa: Policía identificó a 6 sujetos que habrían participado en el asalto a casa de cambio.

Tumbes: Pacientes de margen derecha contarán con nuevo centro de salud en Corrales.

INDECI Informó que aumentó a 112 los puertos cerrados en todo el Litoral.

Presuntos extorsionadores balean bus de la empresa Machu Picchu y dejan a un pasajero herido.

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 23/08/25.

Retiran poste de luz que cayó en plena Vía Evitamiento: Liberan carriles tras horas de bloqueo.

LA HORA DEL VOLANTE con TITO ALVITES - 23/08/25.

Ciudadano denuncia abuso de autoridad en San Luis tras remolque de su vehículo.

Vía Evitamiento en sentido al sur permanece BLOQUEADA por caída de poste de luz.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

