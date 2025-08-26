GRABADO el 26-08-2025

CORRUPCIÓN en el gobierno MILEI: audios REVELAN SOBORNOS en ANDIS

Un nuevo escándalo golpea al gobierno de Javier Milei y pone bajo la lupa a su círculo más cercano. Filtraciones recientes revelan audios comprometedores de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se denuncia un esquema de sobornos millonarios con laboratorios farmacéuticos.



Según estas grabaciones, Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, estarían implicados en el cobro de retornos ilegales por contratos de medicamentos destinados a personas con discapacidad.



En este video analizamos:

Los audios filtrados y su impacto político.

Los allanamientos y pruebas decomisadas por la Justicia.

La reacción de los mercados y de la sociedad argentina.

Qué significa este caso para el futuro de Milei y las elecciones legislativas.



¿Es este el mayor escándalo de corrupción del gobierno Milei? ¿Podrá la oposición capitalizar la crisis? ¿Se viene un quiebre en la confianza de los votantes?



¿Es este el mayor escándalo de corrupción del gobierno Milei? ¿Podrá la oposición capitalizar la crisis? ¿Se viene un quiebre en la confianza de los votantes?



