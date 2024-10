Vizcarra: "No he cometido ningún delito" | Edición Mediodía | Noticias Perú



A su llegada a la audiencia, el expresidente dijo que demostrará que no cometió delito, al asegurar que no ha "agarrado ningún centavo del estado".



#ANMediodía #EdiciónMediodía, Noticias Perú



