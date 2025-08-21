GRABADO el 21-08-2025

ALIANZA LIMA en CUARTOS de Sudamericana: ¿Puede pedir REPROGRAMACIÓN de partidos en Liga 1? FCCRPP

El gerente general de la Liga 1, Jesús Gonzales, informó que los equipos que avancen a cuartos de final de los torneos Conmebol pueden pedir la reprogramación de sus partidos por el campeonato local. Ello tras la clasificación de Alianza Lima ante U. Católica.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

envivo ALIANZA LIMA: ¿CÓMO SE DEFINE A SU RIVAL PARA CUARTOS EN LA COPA SUDAMERICANA? FCCONLINE.

ALIANZA LIMA en CUARTOS de Sudamericana: ¿Puede pedir REPROGRAMACIÓN de partidos en Liga 1? FCCRPP.

El pase clave que llevó a Alianza a cuartos de la Sudamericana SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 21/08/2025 FCCRPP.

LIGA 1 SE PRONUNCIA: ¿Qué pasará tras exclusión de BINACIONAL? ¿Cuál es el caso de AYACUCHO? FCCRPP.

Alianza Lima vs. Universitario ¿Zambrano llega al CLÁSICO? FCCRPP.

ALIANZA LIMA EN CUARTOS DE FINAL: ¿Cuándo habrá decisión sobre su rival? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Cristal golpeado por la salida de Binacional: ¿quién será el nueve el sábado? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ANIMALES PARANORMALES: ¿MÉDIUMS SE COMUNICAN CON NUESTRAS MASCOTAS?VIAJEAOTRADIMENSIÓN.

ENVIVOVAMOS AL VAR VamosAlVar 21/08/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 21/08/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 21/08/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 21/08/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 21/08/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 21/08/2025 NEGOCIOSRPP.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

envivo ALIANZA LIMA: ¿CÓMO SE DEFINE A SU RIVAL PARA CUARTOS EN LA COPA SUDAMERICANA? FCCONLINE

video

ALIANZA LIMA en CUARTOS de Sudamericana: ¿Puede pedir REPROGRAMACIÓN de partidos en Liga 1? FCCRPP

video

El pase clave que llevó a Alianza a cuartos de la Sudamericana SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 21/08/2025 FCCRPP

video

LIGA 1 SE PRONUNCIA: ¿Qué pasará tras exclusión de BINACIONAL? ¿Cuál es el caso de AYACUCHO? FCCRPP

video

Alianza Lima vs. Universitario ¿Zambrano llega al CLÁSICO? FCCRPP

video

ALIANZA LIMA EN CUARTOS DE FINAL: ¿Cuándo habrá decisión sobre su rival? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Cristal golpeado por la salida de Binacional: ¿quién será el nueve el sábado? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO ANIMALES PARANORMALES: ¿MÉDIUMS SE COMUNICAN CON NUESTRAS MASCOTAS?VIAJEAOTRADIMENSIÓN

video

ENVIVOVAMOS AL VAR VamosAlVar 21/08/25

video

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 21/08/25 PDFRPP

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 21/08/25 NOTICIASRPP

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 21/08/25 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 21/08/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO NEGOCIOS 360 21/08/2025 NEGOCIOSRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo