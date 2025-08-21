GRABADO el 21-08-2025

ALIANZA LIMA en CUARTOS de Sudamericana: ¿Puede pedir REPROGRAMACIÓN de partidos en Liga 1? FCCRPP

El gerente general de la Liga 1, Jesús Gonzales, informó que los equipos que avancen a cuartos de final de los torneos Conmebol pueden pedir la reprogramación de sus partidos por el campeonato local. Ello tras la clasificación de Alianza Lima ante U. Católica.



