GRABADO el 25-08-2025

ENVIVO ENCENDIDOS 25/08/2025 ENCENDIDOSRPP

Pasa tu mañana bien informado y entretenido con Carlos Galdós, Sara Abu Sabbah, Noemy Mamani y el panel de especialistas que te contarán las noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento en ENCENDIDOS.



ENCENDIDOS 25 de AGOSTO de 2025



ENCENDIDOSRPP



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

RPP EN VIVO Señal continua con información del Perú y el mundo RPPNoticias247.

ENVIVO ENCENDIDOS 25/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVOLA "U" Y ALIANZA NO SE HICIERON DAÑO SALIÓ ÚLTIMA CONVOCATORIA DE LA BICOLOR TOCOYMEVOY.

Pellets de testosterona en la mujer: beneficios y riesgos ENCENDIDOSRPP SEGMENTO.

Fuertes oleajes en el litoral peruano provocan cierre de puertos ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Cáncer en el Perú: la urgencia de detectarlo a tiempo ResumenADN.

KENJI FUJIMORI: "Ya colgué los 'chimpunes' del tema político" ADNRPP ENTREVISTA.

¿El penal Ancón II es el lugar adecuado para un expresidente? SEGMENTO PurosFactos.

Violencia en Surquillo antes del clásico Alianza Lima vs Universitario ADNRPP DESPACHO.

Kenji Fujimori: No tengo ningún interés en participar en política Shortrpp.

KENJI FUJIMORI anuncia que se MANTIENE ALEJADO de la POLÍTICA ADNRPP ENTREVISTA.

La Liga Peruana contra el Cáncer enfrenta el reto de la prevención ADNRPP ENTREVISTA.

Santiváñez pide al PJ que la Fiscalía cierre investigación en su contra SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes respaldan el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete? SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 25/08/2025 ADNRPP.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.