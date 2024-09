https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

La selección peruana, que solo logró un empate de local, irá por sus primeros tres puntos ante Ecuador en el Estadio Casa Blanca, en Quito. ¿Hay variantes en la alineación de Jorge Fossati ¿qué estrategia usará el 'Nonno' para lograr hazaña en la altura Esto y más hoy en #Líbero.



00:00 Presentación

01:44 Líbero: Portada de hoy

02:23 ¿Cuál es el potente once de Perú para vencer a Ecuador

05:38 Perú vs. Colombia: Declaraciones de Jorge Fossati

10:08 Declaraciones de Sergio Peña sobre Perú vs. Ecuador

13:38 André Carrillo llegó a Corinthians

15:20 Despedida



