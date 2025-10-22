GRABADO el 22-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 22 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

EN VIVO I Premier Ernesto Álvarez se presenta ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 22 de octubre del 2025.

Iquitos: incendio consume 14 casas y deja 81 damnificados.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 22 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 22 de octubre del 2025.

Retiro AFP: recomendaciones para uso responsable del dinero.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 22 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí lidera ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 22 de octubre del 2025.

Policía captura a presunto extorsionador en las primeras horas del estado de emergencia.

PNP interviene en vivo a dos personas en moto durante primer día del estado de emergencia.

Premier Ernesto Álvarez detalla las medidas del estado de emergencia en Lima y Callao.

Fuerzas Armadas se despliegan en puntos estratégicos de Lima Metropolitana por estado de emergencia.

SJL: PNP y FF. AA. resguardan estación Bayóvar en el primer día del estado de emergencia.

Estado de emergencia en Lima y Callao: presidente José Jerí lideró requisa en el penal de Lurigancho.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.