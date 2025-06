GRABADO el 27-06-2025

Martín Vizcarra: en minutos juez determinará si se le dicta prisión preventiva

ACTUALIZACIÓN



10:57 p.m. El juez Victor Alcocer declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. En ese sentido el magistrado dictó comparecencia con restricciones por el plazo de seis meses contra Vizcarra.



10:47 p.m. El magistrado reitera que Vizcarra ya tiene impedimento de salida del país y por ello no podría abandonar el país.



10:45 p.m. Tras escuchar ambas posiciones, el magistrado señaló que "no hay elementos periféricos" de la labor que realiza Martín Vizcarra.



10:40 p.m. El juez considera que no se verifica el grado de intensidad necesario que justifiquen una prisión preventiva.



10:34 p.m. El juez lleva más de una hora leyendo la resolución, presentando primero los argumentos de la Fiscalía y luego la defensa del expresidente Martín Vizcarra.



NOTA ORIGINAL



El juez Víctor Alberto Alcocer se encuentra dando lectura a su decisión sobre el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche del Ministerio Público.



Esta lectura se tenía prevista para las 6:30 de la tarde, sin embargo, hubo un largo retrato por parte del fiscal quien finalmente alrededor de las 8:30 de la noche ingresó a la sala del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dando inicio a su decisión.



Lectura del fallo contra Martín Vizcarra



El jueza daba la explicación del Ministerio Público por los que se solicita la prisión preventiva contra Vizcarra, dentro de los cuales se encuentra el arraigo. La tesis fiscal indica que el expresidente tiene como fecha de su última actividad laboral abril del año pasado.



No obstante, la defensa trató de debatir este argumento. Además, otro argumento de la fiscalía son los constantes viajes que viene realizando Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra: en minutos juez determinará si se le dicta prisión preventiva.

