José Carlos Requena: Al Gabinete no le importaba jugar bien porque sabía que iba a ganar

El analista político, José Carlos Requena, se pronunció luego que el Congreso de la República aprobó otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el analista indicó que el resultado de la presentación del Gabinete y la posterior decisión del Congreso no representa una sorpresa, alegando que el Ejecutivo estaba seguro de obtener la investidura.



"No hay sustento para las cosas que se proponen y el caris efectista de cada una de estas medidas, de alguna manera te daban la idea de que al Gabinete no le importaba jugar bien porque sabía que iba a ganar", dijo.



SOBRE ATENTADO A PRECANDIDATO EN COLOMBIA



Por otra parte, Requena enfatizó en la necesidad de que se apliquen acciones efectivas en materia de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta el inicio de la campaña electoral con miras a los comicios del 2026: "Lo que acaba de pasar en Colombia es algo que no podemos descartar que no vaya a pasar en un proceso electoral como el que estamos afrontando", sostuvo.

