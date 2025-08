GRABADO el 01-08-2025

Youtuber "Furrey" reaparece tras sufrir brutal accidente

A más de tres semanas de haber ingresado a UCI por haber sufrido un accidente de tránsito, el youtuber conocido como Furrey reapareció este jueves 31 de julio en el episodio del podcast Habla Good donde conversó con sus compañeros.



En medio de la charla con los presentadores del programa, el influencer español reveló que poco a poco viene teniendo una evolución positiva. Además, se le observó con una anatomía muy diferente a lo que era antes del atropello que sufrió.



"Sigo en pie, sigo mejorando todavía. Estoy volviendo a usar mis manos y mi cuerpo, porque he estado dormido todo este tiempo. Me siento mucho mejor", comentó Furrey a través de un video que compartieron en el programa.



AGRADECIÓ EL APOYO QUE RECIBIÓ



Del mismo modo, el youtuber agradeció a todos sus fanáticos por las muestras de cariño que le demostraron luego de entrarse sobre su estado físico. "La recuperación ha sido medio milagrosa y rápida. A los que no creen y a los que sí, los siento y llevo acá".

