GRABADO el 03-11-2025

¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? Edición Mediodía Noticias Perú

Un equipo del Congreso fue captado grabando el mitin de Fuerza Popular, lo que ha generado críticas y pedidos de investigación sobre el uso de recursos públicos. Parlamentarios buscan esclarecer cómo se aprobó este permiso. Desde el partido niegan vínculos con el técnico involucrado, mientras que el presidente del Congreso anuncia declaraciones sobre el caso.



EDICIÓN MEDIODÍA ¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular?

