GRABADO el 03-11-2025

¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? Edición Mediodía Noticias Perú

Un equipo del Congreso fue captado grabando el mitin de Fuerza Popular, lo que ha generado críticas y pedidos de investigación sobre el uso de recursos públicos. Parlamentarios buscan esclarecer cómo se aprobó este permiso. Desde el partido niegan vínculos con el técnico involucrado, mientras que el presidente del Congreso anuncia declaraciones sobre el caso.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv

Acerca de Edición Mediodía:
Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA ¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? shorts.

Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá sin su hermana América Espectáculos (HOY).

Renuncias masivas en 'Son del Duke' América Espectáculos (HOY).

¿Christian Cueva sigue los pasos de Jefferson Farfán? América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Segura se sometió a operación e Ignacio Baladán la acompañó shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Terremoto en "Son del Duke" shorts.

EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 04 DE NOVIEMBRE América Noticias.

CUARTO PODER Medicamentos sin certificados de buenas prácticas en venta shorts.

CUARTO PODER Tiktoker en el centro de la polémica acusado de estafa shorts.

¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? Edición Mediodía Noticias Perú.

Paro en el Callao: transporte operó con normalidad Edición Mediodía Noticias Perú.

Fuego consume fábricas en zona industrial de Lima Norte Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva unidad policial especializada en delitos complejos Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Transportistas divididos por paro del 4 de noviembre shorts.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

EDICIÓN MEDIODÍA ¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? shorts

video

Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá sin su hermana América Espectáculos (HOY)

video

Renuncias masivas en 'Son del Duke' América Espectáculos (HOY)

video

¿Christian Cueva sigue los pasos de Jefferson Farfán? América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Segura se sometió a operación e Ignacio Baladán la acompañó shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Terremoto en "Son del Duke" shorts

video

EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 04 DE NOVIEMBRE América Noticias

video

CUARTO PODER Medicamentos sin certificados de buenas prácticas en venta shorts

video

CUARTO PODER Tiktoker en el centro de la polémica acusado de estafa shorts

video

¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? Edición Mediodía Noticias Perú

video

Paro en el Callao: transporte operó con normalidad Edición Mediodía Noticias Perú

video

Fuego consume fábricas en zona industrial de Lima Norte Edición Mediodía Noticias Perú

video

Nueva unidad policial especializada en delitos complejos Edición Mediodía Noticias Perú

video

EDICIÓN MEDIODÍA Transportistas divididos por paro del 4 de noviembre shorts

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo