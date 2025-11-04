GRABADO el 04-11-2025

Renuncias masivas en 'Son del Duke' América Espectáculos (HOY)

Renuncias masivas en 'Son del Duke' (HOY)



¡RENUNCIARON!

Son del Duke enfrenta 4 renuncias casi consecutivas por supuestos maltts, pero la orquesta sigue adelante y presentó a Estrella Torres como su nuevo jale.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Renuncias masivas en 'Son del Duke'

02:15 Estrella Torres es la nueva integrante de 'Son del Duke'



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá sin su hermana América Espectáculos (HOY).

Renuncias masivas en 'Son del Duke' América Espectáculos (HOY).

¿Christian Cueva sigue los pasos de Jefferson Farfán? América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Segura se sometió a operación e Ignacio Baladán la acompañó shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Terremoto en "Son del Duke" shorts.

EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 04 DE NOVIEMBRE América Noticias.

CUARTO PODER Medicamentos sin certificados de buenas prácticas en venta shorts.

CUARTO PODER Tiktoker en el centro de la polémica acusado de estafa shorts.

¿Quién autorizó la cobertura del mitin de Fuerza Popular? Edición Mediodía Noticias Perú.

Paro en el Callao: transporte operó con normalidad Edición Mediodía Noticias Perú.

Fuego consume fábricas en zona industrial de Lima Norte Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva unidad policial especializada en delitos complejos Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Transportistas divididos por paro del 4 de noviembre shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hija de Tinelli hace fuerte acusación shorts.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.