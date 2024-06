La #seleccionperuana va en búsqueda de su clasificación a los cuartos de final de la #CopaAmerica2024. Tras empatar ante la #seleccionchilena, el equipo de #JorgeFossati enfrenta a la #seleccioncanadiense en #Kansas. Sigue la transmisión en vivo a través de #ElComercio.



Transmisión EN VIVO: Perú vs Canadá por Copa América. Minuto a Minuto y Resultado EN VIVO. Miguel Villegas, Miguel Rocca y Giancarlo Fiestas reaccionan y comentan el partido de selección peruana frente al seleccionado de Canadá.



#Canadá #Perú #partidoenvivo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales



Perú vs. Canadá EN VIVO

Perú vs. Canadá EN VIVO ONLINE

Perú vs. Canadá EN VIVO HOY

Perú vs. Canadá EN VIVO GRATIS

Perú vs. Canadá EN VIVO ONLINE GRATIS

Perú vs. Canadá VER EN VIVO

Perú vs. Canadá EN DIRECTO ONLINE

Perú vs. CanadáEN DIRECTO GRATIS

Perú vs. Canadá GRATIS

Perú vs. Canadá DIRECTV

Perú vs. Canadá DIRECTV EN VIVO

Perú vs. Canadá AMÉRICA

Perú vs. Canadá AMÉRICA EN VIVO

Perú vs. Canadá CANAL 4

Perú vs. Canadá CANAL 4 EN VIVO

Además hoy dia 24 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de Diario El Comercio Videos

Todos los videos desde el canal Diario El Comercio Videos en Youtube.