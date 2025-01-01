GRABADO

los asientos en los que nunca debes sentarte al subir al transporte publico

2 municipalidades habrían tenido nexos con el 'Jorobado': Contrataciones y pagos irregulares.

'Pequeño J' intentaba escapar en camión de pescados: Conductor del vehículo fue puesto en libertad.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025.

Andrés Hurtado 'Chibolín' declara en vivo: ¿Saldrá de prisión preventiva?.

¡Una enigmática caverna en Puno! Pinturas rupestres y un lugar aún no estudiado.

Investigan nexos de municipalidad de Carabayllo con máximo rival del 'Monstruo'.

¿Cuando me tocará retirar mi AFP? Revisa aquí el cronograma oficial.

Ratas, huecos y riesgo de accidentes mortales: Vecinos hartos de puente en pésimo estado en Callao.

"Contrataciones a favor de organización criminal": Investigan a municipios por nexos con 'Jorobado'.

Huyó por Bolivia tras crimen en Argentina: Pequeño J iba a reunirse con mano derecha en Plaza Norte.

Cobrador de combi es asesinado y pasajero resulta herido en el Callao.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025.

'Pequeño J' cayó en camión de pescados rumbo a Lima: Así ubicaron a criminal buscado en Argentina.

Sorpresas en operativo contra red del Jorobado: 10 detenidos, 53 allanamientos y policías implicados.

Allanan casa de alcalde de Carabayllo y oficinas municipales por presuntos nexos con 'El Jorobado'.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

