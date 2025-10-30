LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL 2025
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL 2025.
Derrumban frontis de casa de congresista María Acuña: Surco recupera espacio público.
Caen funcionarios parte de red criminal.
Detienen a 13 personas involucradas en trata de personas.
PERUANOS AFECTADOS POR HURACÁN MELISSA SEÑALAN FALTA DE APOYO DE CANCILLERÍA.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025.
Reniec responde tras difusión de datos personales: "No fue un hackeo".
Susy Díaz descarta regresar a la política tras invitación de Somos Perú.
Reniec reveló información sensible: "No pensaron en la ciudadanía".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025.
Por mandar ubicación en tiempo real cayó banda dedicada al pepeo y robo de tarjetas.
"Reniec NO debió publicar información sensible".
Por cuarta vez Keiko Fujimori lanzará su candidatura desde Trujillo ¿Quiénes la acompañarán?.
Año Nuevo sin peajes: PJ suspende peajes en la Panamericana Sur.
LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025.
