Pagó para recuperar su auto robado, pero fue asesinado
Un hombre de 37 años, identificado como Genrry Eler Anchelia, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras conducía su vehículo en la avenida Antúnez de Mayolo, en San Martín de Porres. El vehículo figuraba como robado en el SAC.
Pagó para recuperar su auto robado, pero fue asesinado
Intentó recuperar su auto robado por su cuenta, pero lo asesinaron
Pagó para recuperar su auto robado, pero fue asesinado.
