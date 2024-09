El representante de la defensoría del pueblo, William León dijo que su oficina ha pedido a los municipios de las localidades donde se han reportado incendios forestales implementar un plan de contingencia. Además, refirió que no es necesario declarar en emergencia La Libertad.



Frente a los incendios forestales y el daño generado al medio ambiente, la defensoría del pueblo dio un plazo de cinco días a distintas municipalidades provinciales para implementar un plan de contingencia y preventivo ante estos desastres.



El representante de la defensoría del pueblo, William León, considera que no es necesaria la declaratoria de emergencia en La Libertad.

Según se precisa en el comunicado emitido por la defensoría del pueblo, en la región se reportaron 40 incendios forestales entre el 18 de julio al 16 de setiembre, periodo en el que se registraron cuatro incendios en la provincia de Santiago de Chuco.



Reportaron que tras estos incendios forestales 2943 hectáreas resultaron afectadas, no solo cultivos, sino bosques, pastizales, fauna, viviendas y la salud de las personas.



