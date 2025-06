GRABADO el 28-06-2025

Estados Unidos solicitó al Perú recibir delincuentes extranjeros

En medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, el Perú podría enfrentar una nueva amenaza: el posible ingreso de delincuentes extranjeros presos en Estados Unidos. Según el diario The New York Times, el gobierno de Donald Trump ha iniciado contactos con 58 países entre ellos Perú para solicitar que acepten a reos de distintas nacionalidades actualmente bajo custodia estadounidense.



Funcionarios peruanos confirmaron que el tema fue abordado en una reunión con diplomáticos norteamericanos el pasado 28 de enero. En ese encuentro, expresaron que la acogida de extranjeros es un asunto sensible, sobre todo en un contexto donde la migración masiva ha sido asociada por muchos ciudadanos con el aumento del crimen. Sin embargo, en una segunda reunión, el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, no descartó del todo la propuesta y afirmó que los amigos se ayudaban entre sí.



La posibilidad ha generado fuertes críticas. Carlos Basombrío, exministro del Interior, cuestionó duramente al canciller y señaló que el Perú no cuenta con infraestructura ni presupuesto para albergar más reclusos. ¿En qué cárceles los vamos a meter?, dijo, recordando que el sistema penitenciario peruano ya se encuentra colapsado.



¿PRESOS A EL SALVADOR?



En paralelo, el gobierno peruano avanza conversaciones con El Salvador para trasladar a delincuentes sin arraigo en el país hacia cárceles salvadoreñas. Según Perú21, el 4 de julio se realizará la primera de tres reuniones para evaluar esta cooperación bilateral. Aunque el plan busca enfrentar el crimen organizado, Basombrío también lo calificó como inviable al señalar que El Salvador cobra tarifas que el Perú no podría pagar.









Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 28/06/2025





Desde 24 Horas

