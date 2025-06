GRABADO el 28-06-2025

Cajamarca: mototaxista golpea y deja inconsciente a pasajero por no tener cinco soles para pagar

Una escena de violencia extrema se registró en Cajamarca, donde un mototaxista atacó con un fierro a un pasajero que no contaba con dinero en efectivo para pagar una carrera de cinco soles. La víctima, identificada como Erick Villar Cáceres, descendió del vehículo y fue increpado por el conductor, quien tras una breve discusión lo golpeó brutalmente hasta dejarlo inconsciente en plena vía pública.



Cámaras de seguridad captaron el momento en que el mototaxista, armado con un objeto metálico, discute con el joven y luego lo derriba, para finalmente asestarle un golpe directo en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo. El agresor huyó del lugar mientras vecinos alertaban a serenazgo para auxiliar a la víctima.



Erick, de 25 años, fue trasladado de emergencia al hospital, donde se recupera de severas lesiones. Según su hermana, el joven no solo recibió el golpe en la cabeza, sino también en otras partes del cuerpo, lo que ha afectado la movilidad de la mitad de su cuerpo. Por cinco soles, no merecía terminar así. Es un joven que estudia y trabaja, declaró indignada.



FAMILIA EXIGE JUSTICIA



La familia ha solicitado a la Policía Nacional ubicar al responsable y exigió a la Fiscalía que lo procese por intento de homicidio. El caso ha generado indignación entre los vecinos y usuarios de redes sociales, quienes piden justicia ante un hecho de violencia desproporcionada.





Ingresa a http://ptv.pe/446845 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 28/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

