GRABADO el 03-10-2025

Gobierno de Dina Boluarte no cumplió promesas en lucha contra criminalidad, señala Pérez Rocha

En entrevista con Exitosa, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, indicó que la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado no ha concretado sus planes en materia de lucha contra la criminalidad. "Nos demuestra que todo lo que ofrece, no se cumple", comentó.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

