GRABADO el 26-10-2025

Cusco: Denuncian descontrol total en el Centro Histórico de la ciudad

Denuncian la falta de fiscalización de las autoridades en los establecimientos nocturnos del Centro Histórico de Cusco.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

LIGA 1 EN VIVO FECHA 16 - SPORTING CRISTAL VS CHANKAS.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con Elio Zuñiga - 26/10/25.

¿La forma policial frenará las denuncias de corrupción en la institución?.

La Libertad: Solicitan al Gobierno declarar estado de emergencia en la región.

Trujillo: Ciudadanos piden que José Jerí visite el penal El Milagro.

Trujillo: Policía Nacional realiza operativo Villa Marina ante constantes denuncias de inseguridad.

Cusco: Se conmemoran 245 años de la rebelión de Túpac Amaru II en el paraje de Wanqorakay, Canas.

Halloween 2025: Recomendaciones de salud a la hora de comprar golosinas y disfraces.

Callao se alista para recibir al Señor de los Milagros después de 22 años.

Arequipa: Hospitales son víctimas de constantes robos de equipos médicos.

Denuncian agresiones entre alumnos del Colegio La Merced del Cusco.

El Señor de los Milagros vuelve al Callao tras 22 años.

Cusco: Denuncian descontrol total en el Centro Histórico de la ciudad.

Fieles madrugaron a la espera de la apertura del santuario de Las Nazarenas.

Arequipa: Policía Nacional del Perú recupera dos motos lineales hurtadas en centro comercial.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.