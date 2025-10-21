CERCA DEL 'TRI' UNIVERSITARIO podría hacer HISTORIA en la Liga1
Tras su agónica victoria ante Ayacucho FC, Universitario está encaminado a obtener el título del Clausura y ser campeón nacional. ¿Qué partidos le resta a los dirigidos por Jorge Fossati?
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ
Desde Líbero
UNIVERSITARIO está cerca del TRICAMPEONATO y jugará una nueva FINAL ante SPORTING CRISTAL Líbero.
BARCELONA VS OLYMPIACOS CHAMPIONS LEAGUE FECHA 3 - FASE LIGA Líbero.
"NOS MANTENEMOS ARRIBA": Rivera se mostró feliz tras darle el triunfo a la 'U' Líbero.
CERCA DEL 'TRI' UNIVERSITARIO podría hacer HISTORIA en la Liga1.
ALIANZA LIMA VS SPORT HUANCAYO EN VIVO - TORNEO CLAUSURA - Fecha 15 LIGA 1 2025 Líbero.
UNIVERSITARIO 2-1 AYACUCHO: Hinchas CREMAS AFIRMAN que vencerán a SPORTING CRISTAL Líbero.
UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC FECHA 15 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.
UNIVERSITARIO CONFIRMA JUGADORES PARA EL 2026 Líbero.
MANCHESTER CITY VILLARREAL: dónde y a qué hora por Champions League Líbero.
BARCELONA OLYMPIACOS: dónde y a qué hora ver por Champions League Líbero.
AMÉRICA PUEBLA: dónde ver por la LIGA MX Líbero.
¡ATENCIÓN! NÉSTOR GOROSITO FIRMA CONTRATO CON ALIANZA LIMA Líbero.
UNIVERSITARIO AYACUCHO FC Los 'Zorros' se complicaron para venir a Lima debido al mal clima.
ALIANZA LIMA sufre 5 BAJAS para enfrentar a SPORT HUANCAYO por el Torneo Clausura Líbero.
REAL MADRID vs. GETAFE: por dónde ver en VIVO por LaLiga de España Líbero.
Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.
Líbero
Todos los videos desde Líbero en Youtube.