GRABADO el 24-08-2025

Universitario 0-0 Alianza Lima EN VIVO por la Fecha 7 del Clausura: REACCIONES Y ANÁLISIS

Universitario vs. AlianzaLima, el super clásico del fútbol, encuentra a los compadres en su mejor nivel, mientras los cremas tuvieron una digna despedida de la Libertadores, los íntimos se metieron entre los ocho mejores de la Sudamericana y con grandes oportunidades de meterse a la semifinal. Para que ningún hincha se quede sin ver el Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por la fecha 7 del TorneoClausura en esta nota te contamos todo sobre el clásico.



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Andrea Llosa confiesa que perdió un bebé antes de casarse y otro después Trome.

Edwin Oviedo revela capricho de Reynoso para abandonar el Aurich trome lafedecuto.

Universitario 0-0 Alianza Lima EN VIVO por la Fecha 7 del Clausura: REACCIONES Y ANÁLISIS.

Andrea Llosa suelta fuerte confesión: Fui la otra, él se iba a casar y decidí ser la amante.

EDWIN OVIEDO: Cómo llegó a la FPF, la videncia de Gareca, Rusia 2018, Infantino y más lafedecuto.

La condición de FRANCO NAVARRO para salvar al AURICH lafedecuto trome.

Universitario 0-0 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores Trome.

¡SE VIENE MÁS AGUADITO! Edwin Oviedo en lafedecuto VIERNES 6PM.

CÁNCER DE MAMA: lo que todos debemos saber EN VIVO Doctor Trome .

Oviedo y el día que entrenador hizo que despida a Cuto Guadalupe lafedecuto trome.

Alianza Lima 2-1 U. Católica EN VIVO por la Copa Sudamericana: Reacciones y Análisis.

Edwin Oviedo pasó de comerciante en la Parada a empresario azucarero lafedecuto.

ANDREA LLOSA: Perdió dos bebés, su separación, su nuevo amor, Magaly y más cafeconlachevez.

Alexandra Hörler sobre Pamela López: Ella sabía que le sacaba la vuelta cafeconlachevez.

Ricardo Gareca y la vez que se peleó en el vestuario lafedecuto trome.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.