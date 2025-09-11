GRABADO el 11-09-2025

Consejero universitario rechaza toma de UNMSM: "No se va a cobrar ninguna mensualidad"

El consejero universitario, Sebastián Rojas, rechazó la toma del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y negó el cobro de alguna mensualidad.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Consejero universitario rechaza toma de UNMSM: "No se va a cobrar ninguna mensualidad".

