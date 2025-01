En un estremecedor testimonio, dos médicos veterinarios relataron cómo lograron escapar del denominado “secuestro express”, una peligrosa modalidad delictiva que ha ganado terreno en el país. Este crimen consiste en el secuestro temporal de personas, seguido de torturas y amenazas para exigir fuertes sumas de dinero como rescate. Las víctimas compartieron su experiencia en exclusiva con Panorama, revelando el horror vivido y el peligro al que se enfrentaron.



Una de las jóvenes, con valentía, relató cómo tomó una decisión desesperada para salvar su vida. “No tenía miedo a que me disparen, tenía miedo a que me lleven. Al escuchar que eran tipos venezolanos, dije: no hay forma, que me maten acá. En ese momento tuve la fuerza para lanzarme del auto y escapar”, afirmó en una entrevista con nuestro reportero Luis Vargas. Su acto de supervivencia evitó que fuera retenida y torturada por los criminales.



Estas bandas delincuenciales no discriminan entre sus objetivos, como explicó Aldo Bahamonde Obregón, asesor de seguridad y legítima defensa. “Para estos delincuentes, cualquier persona que genere ingresos necesarios para sostener a su familia es un blanco potencial”, advirtió. Las víctimas no solo enfrentan violencia física, sino también un profundo daño psicológico debido a los momentos de terror vividos.



IMÁGENES SERÁN CLAVES



La identificación de estos delincuentes dependerá en gran medida de las grabaciones de las cámaras de seguridad, que podrían proporcionar pistas cruciales para lograr su captura en el más breve plazo. Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y concienciar a la población sobre cómo reaccionar ante situaciones de riesgo extremo.

Noticias adicionales en Panorama

El regreso de Gerald Oropeza: la nueva vida de quien fue el hombre más buscado del Perú

🚨 PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DEL 2024

Julio Demartini sobre su continuidad: “Hablaré con la presidenta para tomar una decisión”

Guerra de las batas blancas: médicos y dentistas en conflicto total por ley del Congreso

La primera estafa de “Chibolín”: Panorama y el testimonio de la primera víctima de Andrés Hurtado

La vereda es mía: conductores estacionan sobre espacio exclusivo para peatones

Mafia infiltrada en el Poder Judicial roba cientos de miles de soles en la cara de los jueces

Gasolinazo en el Cuartel General: valiente soldado delató organización criminal en el Pentagonito

Las últimas imágenes de Nilo Burga: En la habitación de la muerte del proveedor de Qali Warma

Cara a cara con “Ramsés”: traslado a Challapalca del peor criminal de “Los Hijos de Dios”

🚨 PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE ENERO DEL 2025

La fuga de Rennán Espinoza: el alcalde que protagonizó uno de los hechos más bochornosos del año

Nuevos “juguetes” acuáticos del verano: máxima diversión con la llegada de sofisticados dispositivos

Hablan víctimas del secuestro más salvaje de los últimos días: bandas imponen el “secuestro express”

Mensajes de alerta de Portalatino a Cerrón: Panorama mostró ayuda al prófugo “más buscado” del país

Además hoy día 13 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.