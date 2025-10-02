GRABADO el 02-10-2025

¡ÚLTIMAHORA! Así fue el ATAQUE TERRORISTA en SINAGOGA JUDÍA de MÁNCHESTER que dejó 2 MUERTS LR

Dos personas fueron asesinadas y cuatro resultaron gravemente heridas este jueves 2 de octubre frente a una sinagoga muy concurrida por la fiesta judía de Yom Kipur, en Mánchester, en el norte de Inglaterra, durante un ataque en que murió también el presunto autor. La policía, que calificó la acción de "terrorista", indicó que un hombre dirigió su coche hacia viandantes que se encontraban fuera del centro religioso, antes de salir del vehículo y atacarlos con un cuchillo. Más tarde, en una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que el atacante llevaba un chaleco que parecía un artefacto explosivo y que fue abatido diez minutos después de que la policía recibiera la llamada de emergencia.

