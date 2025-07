GRABADO el 16-07-2025

"EL PUEBLO NO PIENSA" Así ningunearon la capacidad de los peruanos desde un programa del Congreso

"NO SE QUEJEN" El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi aseguró en una entrevista del Congreso que los peruanos nunca debieron ser consultados en referéndum sobre el retorno de la bicameralidad. Según afirmó, la ciudadanía se dejó llevar únicamente por la popularidad de Martín Vizcarra.



Durante la conversación en el programa "De Ley", coincidió con los conductores en que los peruanos deben asumir su responsabilidad al elegir a sus representantes y no desentenderse luego, si los elegidos no cumplen lo prometido en campaña. La entrevista fue realizada hace una semana, y como conclusión indicaron que la bicameralidad permitirá un mejor debate de las leyes y contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

noticiasperu congresonoticias fujimorismo

Desde El Búho pe

¿Ley de amnistía o impunidad hecha ley? AGENDA REGIONAL.

Fujimorista NO piensa retractarse por llamar "aliadadel terrorismo" a la fiscal de la Nación.

PASÓ EN EL PERÚ: Dina Boluarte llegó a Arequipa de sorpresa y habló sobre la corrupción.

¡ASÍ ESCAPA DE LA GENTE! Dina Boluarte regresó a Arequipa pero blindada por cientos de policías.

¿Ley de amnistía o impunidad hecha ley? AGENDA REGIONAL.

DESDE AREQUIPA Dina Boluarte afirma que su gobierno está libre de corrupción.

"AREQUIPA NO TE QUIERE" Dina Boluarte: Arequipeños reaccionaron así al saber de su visita.

La Libertad: Jhon Pulpo sale de Challapalca tras 17 años por homicidio PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Alcalde de Pichari exige al Gobierno defender ante la OMS el uso legal de la hoja de coca.

Junín: Municipalidad niega convenio con Porky para traer sus trenes a Huancayo PASÓ EN EL PERÚ.

¡LA CEREZA DEL PASTEL! Acusado de vilac!ón sería el próximo presidente del Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ Alcalde no fue invitado a reunión con Dina, Huancayo no tiene acuerdo para trenes.

"EL PUEBLO NO PIENSA" Así ningunearon la capacidad de los peruanos desde un programa del Congreso.

ASÍ QUEMAN A LOS CORRUPTOS EN PERÚ Peruana crea cajitas misteriosas con políticos más odiados.

VIENTOS FEROCES Fuertes vientos azotan la costa y provocan cierre temporal del puerto de Pisco.

Además hoy día 18 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.