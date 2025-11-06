GRABADO el 06-11-2025

Madre de menor desaparecida indignada por respuesta de la policía: "Dicen que no depende de ellos"

La angustiada madre teme lo peor por cada día de demora en la búsqueda.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Elecciones 2026: Desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 6 de noviembre del 2025.

'Secretos de cocina': Conoce cómo preparar una cocada a la olla con la receta de Sandra Plevisani.

Rafael López Aliaga presenta propuestas presidenciales en el CADE 2025.

Madre de menor desaparecida indignada por respuesta de la policía: "Dicen que no depende de ellos".

Menor desaparece tras subirse a una mototaxi y ahora extorsionan a la madre con 20 mil soles.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Noviembre de 2025.

Joven sufre acoso sexual dentro de una combi: Depravado la manosea y comete acto impúdico.

Los Olivos: Desvían más de 30 rutas por obras de la Vía Expresa Norte.

Sujeto tiene 'heroico' accionar y salva a un niño de unos asaltantes.

Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso".

Ate: Cae banda criminal que extorsionaba a choferes del transporte público.

Sujeto cita a su expareja en un hostal, acaba con ella baleándola ¡Y luego se quita la vida!.

¡Inkafarma regala una casa o un millón de soles!, ¿Qué tipo de compras participan?.

¡Ya no existe la hora punta! Lima apunta a convertirse en la ciudad más caótica de Latinoamérica.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Elecciones 2026: Desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 6 de noviembre del 2025

video

'Secretos de cocina': Conoce cómo preparar una cocada a la olla con la receta de Sandra Plevisani

video

Rafael López Aliaga presenta propuestas presidenciales en el CADE 2025

video

Madre de menor desaparecida indignada por respuesta de la policía: "Dicen que no depende de ellos"

video

Menor desaparece tras subirse a una mototaxi y ahora extorsionan a la madre con 20 mil soles

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Noviembre de 2025

video

Joven sufre acoso sexual dentro de una combi: Depravado la manosea y comete acto impúdico

video

Los Olivos: Desvían más de 30 rutas por obras de la Vía Expresa Norte

video

Sujeto tiene 'heroico' accionar y salva a un niño de unos asaltantes

video

Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso"

video

Ate: Cae banda criminal que extorsionaba a choferes del transporte público

video

Sujeto cita a su expareja en un hostal, acaba con ella baleándola ¡Y luego se quita la vida!

video

¡Inkafarma regala una casa o un millón de soles!, ¿Qué tipo de compras participan?

video

¡Ya no existe la hora punta! Lima apunta a convertirse en la ciudad más caótica de Latinoamérica

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo