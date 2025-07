GRABADO el 12-07-2025

Se retoma venta de pasajes al sur tras tregua de 24 horas de mineros

Tras la tregua de 24 horas anunciada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los pasajes hacia el sur del país volvieron a venderse en el terminal terrestre de Atocongo. La medida permitió el desbloqueo temporal de la Panamericana Sur, lo que reactivó la salida de buses hacia regiones como Arequipa y Cusco. Según algunos pasajeros, los precios se mantienen en sus rangos habituales: entre 100 y 120 soles, dependiendo del destino.



Sin embargo, la demanda de usuarios es notoriamente baja. Según comentan los trabajadores del terminal, muchas personas aún temen quedar varadas por posibles nuevos bloqueos. Tengo siete pasajeros en un bus de 60. Así no sale a cuenta, pero igual el bus tiene que salir, relató un vendedor preocupado. La incertidumbre, dicen, sigue generando desconfianza, a pesar de que algunas rutas ya se han restablecido.



En medio de esta situación, las agencias de viaje informan con cautela a sus clientes, advirtiendo sobre el riesgo latente. Aunque algunos buses lograron retornar desde el sur tras varios días detenidos, se teme que, si el diálogo entre el Ejecutivo y los mineros informales no avanza, puedan reanudarse los bloqueos. Les avisamos para que sepan el riesgo. La idea no es solo vender un pasaje, sino que lleguen, explicó un agente de viajes.



DISPUESTOS A DIALOGAR



Durante esta tregua, representantes del sector minero informal han manifestado su disposición a entablar diálogo con las autoridades, en busca de una solución definitiva que evite más enfrentamientos y permita reactivar el transporte interprovincial con normalidad. Por ahora, la situación continúa siendo monitoreada por transportistas y pasajeros, a la espera de nuevos anuncios del Gobierno.





