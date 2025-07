GRABADO el 22-07-2025

¡Candy Palacios se pronuncia! "Estoy tranquila, con mi consciencia limpia"

Candy Palacios, la niñera acusada de llevarse a un menor de 2 años de Ventanilla hacia el distrito de El Agustino, se pronunció tras ser detenida de forma preliminar por el plazo de 48 horas, por orden de la fiscal que se encuentra investigando el caso.



En declaraciones a la prensa, previo a su traslado a la comisaría de Ventanilla, la mujer aseguró no sentirse en la obligación de pedir disculpas a los familiares de la criatura por habérsela llevado sin previo aviso.



"¿Para qué disculpas?, si solo es un error mío que hice. Yo no me arrepiento porque estoy tranquila y con mi consciencia limpia", manifestó la niñera, quien fue hallada con la menor en un predio de El Agustino.



MADRE RECUPERA A SU HIJA



Minutos antes del traslado de Candy Palacios, la mamá de la menor se retiró de la Comisaría de El Agustino con su bebé en brazos y confirmó que la criatura se encontraba en buen estado.





